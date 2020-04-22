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22.04.2020  16:14   

Ночью сильные заморозки, днем – солнце: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 23 апреля

Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Ночью в воздухе сильные заморозки -1...-5°C.


Фото: Василий Голосный

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+7°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст
 
Днем ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +10°...+14°C (ощущается как +12°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
 
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+8°C (ощущается как +11°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
 
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитные бури сегодня не произойдут. Между тем, следует понимать, что даже слабые возмущения геомагнитного поля могут спровоцировать недомогания.
 
Народные приметы. В этот день в старину наблюдали за солнцем: «Если солнце взойдет красное в туманной дымке - год будет хлебородным. Если выкатится из-за горы - придется перепахивать озимое поле да засевать яровиной».

Если утром туман против солнца, то скоро обязательно пойдет дождь.

На орешнике появились сережки – земля больше не промерзнет.

Если в этот день появлялись молодые паучки, то это означало окончательное тепло, а сидящие высоко старые пауки предсказывали заморозки.

В это время раскрываются почки у груши, у дуба. Всходят нарциссы, крокусы, а при ранней и теплой весне могут зацветать.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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