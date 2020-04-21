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21.04.2020  14:40   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 22 апреля

Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.


// РЕДПОСТ
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+7°C (ощущается как +3°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст
 
Днем переменная облачность, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +7°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
 
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +10°...+8°C (ощущается как +9°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
 
Вероятность магнитных бурь: 5%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.
 
Народные приметы. У крестьян была традиция 22 апреля обходить родники и ключи и приговаривать "Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние". 
 
Наши предки заметили, что можно ожидать сухого лета, если к этому дню еще не установилась стабильная теплая погода.
Тэги:  погода, прогноз погоды, заморозки ночью
 
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