21.04.2020 14:40

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 22 апреля

Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.



// РЕДПОСТ

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+7°C (ощущается как +3°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст

Днем переменная облачность, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +7°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +10°...+8°C (ощущается как +9°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.

Народные приметы. У крестьян была традиция 22 апреля обходить родники и ключи и приговаривать "Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние".

Наши предки заметили, что можно ожидать сухого лета, если к этому дню еще не установилась стабильная теплая погода.