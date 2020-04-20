20.04.2020 12:11

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 21 апреля

В Харькове облачная погода продержится весь день. Днем начнется мелкий дождь, но он должен закончиться до наступления вечера.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 33%. Температура воздуха +4°...+5°C (ощущается как +5°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст



Днем переменная облачность, вероятность осадков 52%. Температура воздуха +6°...+10°C (ощущается как +8°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха +9°...+4°C (ощущается как +9°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.



Народные приметы. Наши предки примечали: если рассвет ясный, то лето будет хорошее, если хмуро, то лето будет ненастное, а если туманно – быть летом непогоде, а если будет теплый вечер и тихая ночь, лето будет жарким и сухим.