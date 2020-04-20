Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 21 апреля
20.04.2020  12:11   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 21 апреля

В Харькове облачная погода продержится весь день. Днем начнется мелкий дождь, но он должен закончиться до наступления вечера.


// Facebook

Утром пасмурно, вероятность осадков 33%. Температура воздуха +4°...+5°C (ощущается как +5°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст

Днем переменная облачность, вероятность осадков 52%. Температура воздуха +6°...+10°C (ощущается как +8°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха +9°...+4°C (ощущается как +9°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.

Народные приметы. Наши предки примечали: если рассвет ясный, то лето будет хорошее, если хмуро, то лето будет ненастное, а если туманно – быть летом непогоде, а если будет теплый вечер и тихая ночь, лето будет жарким и сухим.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.04 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на Пасху 17.04 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 17 апреля 16.04 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 16 апреля
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 