17.04.2020 15:04

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на Пасху

На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.



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В субботу, 18 апреля, ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2°...0°С, на поверхности почвы заморозки 0...-5°С; днем +11°...+13°С (температура комфорта +10°С).



В воскресенье, 19 апреля, солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1°...+2°С, на поверхности почвы заморозки 0...-5°С; днем +8°...+13°С (температура комфорта +11°С).



В понедельник, 20 апреля, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1°...+6°С, на поверхности почвы заморозки 0...-5°С; днем +6°...+11°С (температура комфорта +10°С).



Вероятность магнитных бурь: 1-5%. Несмотря на периодические амплитуды показателей солнечной активности, магнитосфера останется в спокойном, стабильном состоянии. Магнитные бури не прогнозируют.