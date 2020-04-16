16.04.2020 13:18

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 17 апреля

Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.



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Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+9°C (ощущается как +5°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +11°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +11°...+6°C (ощущается как +9°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Несмотря на периодические амплитуды показателей солнечной активности, магнитосфера останется в спокойном, стабильном состоянии. Следовательно, магнитные бури сегодня не произойдут.



Народные приметы. Если на утренней заре небо желтовато-розовое, то погода в ближайшие дни будет теплой и ясной.



Наши предки приметили, если днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.



В этот день выходили смотреть, как цветет ольха. Если на ольхе много «сережек», значит будет хороший урожай овса.



Изобилие на ольхе шишек гарантирует урожай ячменя.



Если на ольхе листья появились раньше, чем на березе, то летом будет много ливней.