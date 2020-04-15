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15.04.2020  16:04   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 16 апреля

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь. ночью на поверхности почвы заморозки 0-5° мороза. Утром и днем порывы ветра до 15-24 м/с.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +6°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +12°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер западный, 10 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Активность Солнца за последние сутки повысилась и пока предстоящего понижения не произойдет. Тем не менее, магнитосфера все еще находится в стабильном состоянии, что говорит о благоприятной космической погоде.

Народные приметы. Дождливый день предвещает холодную и ненастную весну.

Если дует северный ветер, то скоро пойдет дождь.

Обилие березового сока гарантирует мокрое лето.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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