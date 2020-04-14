14.04.2020 12:34

Похолодание и мокрый снег: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 15 апреля

Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.



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Утром переменная облачность, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +4°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст



Днем переменная облачность, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +6°C). Ветер северо-западный, 9 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их здоровье.



Народные приметы. Если в этот день начинали кричать птицы - перепела, коростели или глухари, то это предвещало, что год будет хороший и урожайный.



Солнечную погоду обещали летающие высоко вороны, а голуби имели обыкновение ворковать перед теплом.



15 апреля отгоняли ворон от дома. Считалось, над каким жильем птица раскричится, там скоро начнется бесхлебица и людям придется «затянуть пояса».