Похолодание и мокрый снег: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 15 апреля

Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +4°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст
Днем переменная облачность, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +6°C). Ветер северо-западный, 9 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их здоровье.
Народные приметы. Если в этот день начинали кричать птицы - перепела, коростели или глухари, то это предвещало, что год будет хороший и урожайный.
Солнечную погоду обещали летающие высоко вороны, а голуби имели обыкновение ворковать перед теплом.
15 апреля отгоняли ворон от дома. Считалось, над каким жильем птица раскричится, там скоро начнется бесхлебица и людям придется «затянуть пояса».
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
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