13.04.2020 15:52

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 14 апреля

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без осадков, заморозки (до 1°c мороза в воздухе). Днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с, ближе к вечеру ожидается дождь.



// РЕДПОСТ

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +7°...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +14°...+17°C (ощущается как +13°C). Ветер южный, 9 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +17°...+13°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.



Народные приметы. Молнии на вечерней заре – к скорому дождю.



Если молнии видно, а раскатов грома нет, значит, летний сезон будет без дождей.



Гром гремит редко и коротко – к ясным и теплым дням.



Если раскаты напоминают рев, то скоро начнется ненастье.



Если ночью звезд на небе не видно, значит, скоро сильно потеплеет.



В это время распускается сирень, выползают лесные муравьи.



