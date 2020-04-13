Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 14 апреля

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без осадков, заморозки (до 1°c мороза в воздухе). Днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с, ближе к вечеру ожидается дождь.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +7°...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +14°...+17°C (ощущается как +13°C). Ветер южный, 9 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +17°...+13°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.
Народные приметы. Молнии на вечерней заре – к скорому дождю.
Если молнии видно, а раскатов грома нет, значит, летний сезон будет без дождей.
Гром гремит редко и коротко – к ясным и теплым дням.
Если раскаты напоминают рев, то скоро начнется ненастье.
Если ночью звезд на небе не видно, значит, скоро сильно потеплеет.
В это время распускается сирень, выползают лесные муравьи.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без осадков, заморозки (до 1°c мороза в воздухе). Днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с, ближе к вечеру ожидается дождь.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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