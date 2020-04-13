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13.04.2020  15:52   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 14 апреля

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без осадков, заморозки (до 1°c мороза в воздухе). Днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с, ближе к вечеру ожидается дождь.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +7°...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +14°...+17°C (ощущается как +13°C). Ветер южный, 9 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +17°...+13°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.

Народные приметы. Молнии на вечерней заре – к скорому дождю.

Если молнии видно, а раскатов грома нет, значит, летний сезон будет без дождей.

Гром гремит редко и коротко – к ясным и теплым дням.

Если раскаты напоминают рев, то скоро начнется ненастье.

Если ночью звезд на небе не видно, значит, скоро сильно потеплеет.

В это время распускается сирень, выползают лесные муравьи.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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