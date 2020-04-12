12.04.2020 11:15

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 13 апреля

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+9°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+16°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+11°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.



Народные приметы. Если утром идет дождь, то лето будет ненастным, а если весь день стоит ясная погода, то и лето будет таким же ясным и солнечным.



Если ветра нет, а сквозь облака видно синий небосвод, то скоро начнется ливень.



Солнце весь день яркое – долгое время будет стоять теплая погода.



Наши предки продолжали наблюдать за перелетными птицами и делать выводы о предстоящей погоде. Если перелетные птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут - к холоду; вдруг примолкли – к грозе.