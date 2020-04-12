Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 13 апреля
12.04.2020  11:15   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 13 апреля

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.


// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+9°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+16°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+11°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.

Народные приметы. Если утром идет дождь, то лето будет ненастным, а если весь день стоит ясная погода, то и лето будет таким же ясным и солнечным.

Если ветра нет, а сквозь облака видно синий небосвод, то скоро начнется ливень.

Солнце весь день яркое – долгое время будет стоять теплая погода.

Наши предки продолжали наблюдать за перелетными птицами и делать выводы о предстоящей погоде. Если перелетные птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут - к холоду; вдруг примолкли – к грозе.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.04 День в истории День освобождения узников концлагерей: события 11 апреля 11.04 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные 10.04 Погода К концу недели погода в Харькове испортится: прогноз на пятницу, 10 апреля
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 