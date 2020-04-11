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11.04.2020  07:01   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Ночью заморозки, днем прохладно и облачно: погода согласна с карантином и шепчет: «Сидите дома».


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В субботу, 11 апреля, пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день. Ночью местами по области небольшой дождь, утром ожидается непродолжительное прояснение, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2°...+4°С, на поверхности почвы заморозки 0...-5°С; днем +10°...+12°С (температура комфорта +10°С).

В воскресенье, 12 апреля, Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Ночью без существенных осадков, сильные заморозки (до 5°c мороза в воздухе). Днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2°...+4°С, днем +8°...+13°С (температура комфорта +8°С).

Вероятность магнитных бурь: 5-10%. В субботу солнечная активность повысится, но магнитные бури не произойдут. В воскресенье ожидается благоприятная космическая погода, будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания.




 

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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