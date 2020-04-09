К концу недели погода в Харькове испортится: прогноз на пятницу, 10 апреля

С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +17°...+15°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 91%. Температура воздуха +11°...+9°C (ощущается как +11°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Несмотря на то, что магнитосфера все еще будет пребывать в спокойном состоянии, космическая погода может измениться уже в ближайшее время. Но сегодня магнитные бури не произойдут.
Народные приметы. Туманное утро и иней предвещают обильный урожай овощей, фруктов и злаков.
Если слышатся глухие и продолжительные раскаты грома, то вскоре зарядят продолжительные дожди.
Дождь, что пошел 10 апреля, предвещает урожайный год.
Яркое солнце перед закатом обещает продолжительное ненастье.
Чибис вечером летает низко и кричит – летом дождей не будет.
Наши предки продолжали наблюдать за птицами и составлять по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.
День хорошо подходит для любых важных и ответственных задач. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
влажность:
давление:
ветер: