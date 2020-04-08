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08.04.2020  12:03   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 9 апреля

В Харькове до самого вечера облачно, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.


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Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+16°C (ощущается как +16°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+12°C (ощущается как +16°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Прогнозируется благоприятная космическая погода. Периодические слабые возмущения геомагнитного поля не повлияют на самочувствие людей.

Народные приметы. Утренний иней с туманом предвещает урожайный год.

Чибис вечером раскричался – завтрашний день будет ясным.

Если стайка чибисов летает низко, то в ближайшие дни будет сухо. Если же птицы при этом кричат, то лето будет засушливым.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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