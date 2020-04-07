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07.04.2020  12:02   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 8 апреля

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+9°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+11°C (ощущается как +17°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.

Народные приметы. Какова погода 8 апреля, такова она будет 8 октября, и наоборот.

Белое, ясное солнце на заре означает, что снега больше не будет.

Если случился заморозок, то весна затянется и будет холодной, а лето – грибным и особенно удачным на грузди.

В какой стороне вечером звезды ярче, с той поутру придет ветер.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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