07.04.2020 12:02

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 8 апреля

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+9°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+11°C (ощущается как +17°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.



Народные приметы. Какова погода 8 апреля, такова она будет 8 октября, и наоборот.



Белое, ясное солнце на заре означает, что снега больше не будет.



Если случился заморозок, то весна затянется и будет холодной, а лето – грибным и особенно удачным на грузди.



В какой стороне вечером звезды ярче, с той поутру придет ветер.