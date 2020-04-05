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05.04.2020  11:14   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 6 апреля

Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.


// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...+5°C (ощущается как 0°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+12°C (ощущается как +10°C). Ветер северный, 7 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+4°C (ощущается как +6°C). Ветер северный, 7 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера находится в стабильном, спокойном состоянии, активность Солнца несущественно меняется, а периодические слабые возмущения геомагнитного поля не повлияют на жизнь человека.

Народные приметы. В старину приметили: если ночь на 6 апреля теплая - весна дружная будет; если сойдет к этому дню снег, значит насовсем, если нет - пролежит еще неделю.

Утренняя роса – к хорошему урожаю проса.

Если за окном резко потеплело, значит, грядут морозы. Но они будут недолгими, а лето наступит очень быстро.

Если начал петь зяблик, то погода будет холодной.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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