Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

В выходные нас ждет теплая погода. Дождь если и будет, то небольшой.
В субботу, 4 апреля, порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня, и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+2°С, днем +14°...+16°С (температура комфорта +12°С).
В воскресенье, 5 апреля, облака в Харькове появятся на небе лишь после полудня, чтобы к вечеру рассеяться. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1°...+4°С, днем +7°...+12°С (температура комфорта +10°С).
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода, будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.
День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.
В выходные нас ждет теплая погода. Дождь если и будет, то небольшой.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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