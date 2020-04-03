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03.04.2020  15:37   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

В выходные нас ждет теплая погода. Дождь если и будет, то небольшой.


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В субботу, 4 апреля, порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня, и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+2°С, днем +14°...+16°С (температура комфорта +12°С).

В воскресенье, 5 апреля, облака в Харькове появятся на небе лишь после полудня, чтобы к вечеру рассеяться. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1°...+4°С, днем +7°...+12°С (температура комфорта +10°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода, будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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