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01.04.2020  12:57   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 2 апреля

Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +4°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+5°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Состояние магнитосферы приходит в норму. Магнитные бури сегодня не произойдут, а периодические слабые возмущения геомагнитного поля не отразятся на самочувствии людей.

Народные приметы. Если в этот день пошел дождь, значит грибов будет много.

Днем жарко, а ночью похолодало – ближайшие дни будут погожими.

Если в этот день кошка сворачивается в клубок и прячет нос – вскоре похолодает. Если просится на улицу – будут теплые и солнечные дни.

В народе 2 апреля был днем почитания колодезной воды. Согласно народным поверьям, в этот день нужно было умыться водой из колодца – так можно было излечиться от разных недугов. Также колодезной водой обрызгивали помещения, животных и земельные наделы. По этому поводу говорили: «Водой из колодца на Колодезницу омойся, а после уже – врагов своих не бойся»; «Водой из колодца на Колодезницу огород окропи – гнилости да худосочие выгони».

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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