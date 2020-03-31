31.03.2020 12:24

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 1 апреля

Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+5°C (ощущается как +4°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Специалисты прогнозируют небольшие геомагнитные колебания. Метеозависимым людям следует быть внимательнее к самочувствию в течение всего дня.



Народные приметы. Какая погода в этот день, такой она будет и через полгода (1 октября).



Если день ветреный, то и весь год таким будет.



Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды.



Если ясно и тепло, то лето будет сухим и ветреным.



Если день дождливый, то можно не опасаться летней засухи.