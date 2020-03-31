Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 1 апреля

Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+5°C (ощущается как +4°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Специалисты прогнозируют небольшие геомагнитные колебания. Метеозависимым людям следует быть внимательнее к самочувствию в течение всего дня.
Народные приметы. Какая погода в этот день, такой она будет и через полгода (1 октября).
Если день ветреный, то и весь год таким будет.
Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды.
Если ясно и тепло, то лето будет сухим и ветреным.
Если день дождливый, то можно не опасаться летней засухи.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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