Абрикос зацвел к похолоданию: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 31 марта

Весь день в Харькове будет облачным. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+7°C (ощущается как +2°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 15%. Геомагнитные колебания усилятся. Метеозависимым людям следует внимательнее прислушиваться к самочувствию.
Народные приметы. С этого дня начинаются ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи. Если на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит начало апреля будет тёплым.
Если не видно скворцов, значит, скоро начнется ненастье.
Появились комары – ближайшие дни будут теплыми.
По народным поверьям сегодня нельзя стричь волосы и ногти – можно неприятности накликать.
Нежелательно ходить в гости - в гостях можно оставить свою удачу.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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