30.03.2020 12:11

Абрикос зацвел к похолоданию: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 31 марта

Весь день в Харькове будет облачным. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+7°C (ощущается как +2°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 15%. Геомагнитные колебания усилятся. Метеозависимым людям следует внимательнее прислушиваться к самочувствию.



Народные приметы. С этого дня начинаются ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи. Если на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит начало апреля будет тёплым.



Если не видно скворцов, значит, скоро начнется ненастье.



Появились комары – ближайшие дни будут теплыми.



По народным поверьям сегодня нельзя стричь волосы и ногти – можно неприятности накликать.



Нежелательно ходить в гости - в гостях можно оставить свою удачу.