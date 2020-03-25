Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 26 марта

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+8°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+3°C (ощущается как +5°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. магнитосфера находится в спокойном, стабильном состоянии. Слабые возмущения геомагнитного поля не повлияют на самочувствие человека.
Народные приметы. В прежние времена приметили: если 26 марта будет туман, то все лето будет дождливое.
Нсли случилась гроза, нужно смотреть, откуда дует ветер. Если с юга, то весна и лето будут теплыми, а если с севера, то холодными.
Внимательно наблюдали за прилётом птиц: если первым из перелётных птиц прилетит жаворонок, значит быть теплу, а если зяблик – будет холодная погода.
Ждали и гусей. Если они прилетали в этот день — это предвещало урожайный год. А если гуси начинали «полоскаться» в воде – значит, не за горами и тепло.
Вода в этот день обладает целебной силой. Если в ней искупаться, то она болезни отведет и здоровья прибавит.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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