25.03.2020 14:46

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 26 марта

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+8°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+3°C (ощущается как +5°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. магнитосфера находится в спокойном, стабильном состоянии. Слабые возмущения геомагнитного поля не повлияют на самочувствие человека.



Народные приметы. В прежние времена приметили: если 26 марта будет туман, то все лето будет дождливое.



Нсли случилась гроза, нужно смотреть, откуда дует ветер. Если с юга, то весна и лето будут теплыми, а если с севера, то холодными.



Внимательно наблюдали за прилётом птиц: если первым из перелётных птиц прилетит жаворонок, значит быть теплу, а если зяблик – будет холодная погода.



Ждали и гусей. Если они прилетали в этот день — это предвещало урожайный год. А если гуси начинали «полоскаться» в воде – значит, не за горами и тепло.



Вода в этот день обладает целебной силой. Если в ней искупаться, то она болезни отведет и здоровья прибавит.