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24.03.2020  15:59   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 25 марта

Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+4°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+7°C (ощущается как +4°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+1°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 0%. Ожидается довольно благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их здоровье.

Народные приметы. Туманы в этот день предвещают скорый сход снега и теплую весну.

Поднявшийся вверх туман может привести к дождю, а упавший на землю обещал солнечный день.

Утренний туман – признак хорошего урожая льна и конопли.

Теплая, весенняя погода стоит весь день – лето будет дождливым.

Иней на деревьях предвещает дождливое начало лета.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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