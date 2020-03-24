Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 25 марта

Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+4°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+7°C (ощущается как +4°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+1°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 0%. Ожидается довольно благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их здоровье.
Народные приметы. Туманы в этот день предвещают скорый сход снега и теплую весну.
Поднявшийся вверх туман может привести к дождю, а упавший на землю обещал солнечный день.
Утренний туман – признак хорошего урожая льна и конопли.
Теплая, весенняя погода стоит весь день – лето будет дождливым.
Иней на деревьях предвещает дождливое начало лета.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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