23.03.2020 14:33

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 24 марта

Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...+1°C (ощущается как -6°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается довольно благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их здоровье.



Народные приметы. В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду.



Если в этот день после обеда задувает сиверко, то сено в этом году с трудом можно будет заготовить — июнь будет дождливым.



А резкое потепление обещает жаркое лето.