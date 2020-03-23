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23.03.2020  14:33   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 24 марта

Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.


Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...+1°C (ощущается как -6°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается довольно благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их здоровье.

Народные приметы. В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду.

Если в этот день после обеда задувает сиверко, то сено в этом году с трудом можно будет заготовить — июнь будет дождливым.

А резкое потепление обещает жаркое лето.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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