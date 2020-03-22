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22.03.2020  11:01   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 23 марта

Утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков.


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Утром малооблачно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха -2°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером памурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...-2°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Будут происходить незначительные геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о собственном здоровье.

Народные приметы. В старину была пословица, что в этот день «туман съедает снег», то есть указывает на приход тепла.

Туман так же указывал на теплую середину мая, а иней - на дождливый день на Исакия Змеевика (12 июня).

Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь.

А еще 23 марта бывает первая в новом году гроза – она предвещала урожайный год.

Мрачный и пасмурный день – в этом году будет хороший урожай льна.

Холодный ветер подул – зима еще долго продержится.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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