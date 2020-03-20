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20.03.2020  14:45   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

По традиции, к выходным погода испортится.


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В субботу, 21 марта, солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. С середины дня и до его окончания будет идти небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+2°С, днем +7°...+12°С (температура комфорта +7°С).

В воскресенье, 22 марта, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночной дождь к утру постепенно перейдет в дождь со снегом. Во второй половине дня его сменит мокрый снег, который закончится только к вечеру. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+5°С, днем +4°...+9°С (температура комфорта +7°С).

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитные бури не произойдут, поскольку магнитосфера находится в спокойном состоянии.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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