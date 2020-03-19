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19.03.2020  15:46   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 20 марта

В Харькове будет преимущественно ясно. Без существенных осадков.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+2°C (ощущается как +4°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Показатели активности солнца изменятся в лучшую сторону, а потому магнитные бури сегодня не произойдут, поскольку магнитосфера находится в спокойном состоянии.

Народные приметы. Если днем пасмурно, а к ночи холодно, то вскоре следует ожидать заморозков.

Синева горизонта предвещает скорое потепление, а вот прояснение к вечеру напротив обещает заморозки.

Дует южный ветер - вскоре возможна засуха.

Если в этот день прилетали жаворонки, то весна будет теплой, а появление зяблика означало продолжение зимы.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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