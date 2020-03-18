Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 19 марта

Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+9°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+11°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера остается в спокойном состоянии, а периодические небольшие возмущения геомагнитного поля не отразятся на здоровье человека. Магнитные бури сегодня не произойдут.
Народные приметы. Заморозки с утра означают подобную погоду еще на месяц.
Если 19 марта мороз, то будет ещё сорок утренних заморозков.
Морозный день – жди скорой весны и теплого сухого лета.
19 марта наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но тепло, случалось, задерживалось — и об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.
День хорош, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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