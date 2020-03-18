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18.03.2020  15:48   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 19 марта

Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+9°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+11°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера остается в спокойном состоянии, а периодические небольшие возмущения геомагнитного поля не отразятся на здоровье человека. Магнитные бури сегодня не произойдут.

Народные приметы. Заморозки с утра означают подобную погоду еще на месяц.

Если 19 марта мороз, то будет ещё сорок утренних заморозков.

Морозный день – жди скорой весны и теплого сухого лета.

19 марта наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но тепло, случалось, задерживалось — и об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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