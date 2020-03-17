Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 18 марта

В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+6°C (ощущается как +1°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+11°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...-1°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о собственном здоровье.
Народные приметы. 18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником.
На Конона Огородника день с ночью равняется, зима кончается, весна начинается.
Какая погода 18 марта, такая будет и летом.
Если на Конона солнечная и ясная погода, то летом града не будет.
С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде».
Чтобы был хороший урожай, нужно 18 марта удобрить землю навозом.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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