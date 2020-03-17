17.03.2020 16:12

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 18 марта

В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+6°C (ощущается как +1°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+11°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...-1°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о собственном здоровье.



Народные приметы. 18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником.



На Конона Огородника день с ночью равняется, зима кончается, весна начинается.



Какая погода 18 марта, такая будет и летом.



Если на Конона солнечная и ясная погода, то летом града не будет.



С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде».



Чтобы был хороший урожай, нужно 18 марта удобрить землю навозом.