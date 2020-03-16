16.03.2020 15:18

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 17 марта

В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...-2°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о собственном здоровье.



Народные приметы. 17 марта отмечается день памяти преподобного Герасима Иорданского. В народе Герасима называют Грачевником, потому что с этого дня с теплых стран прилетают грачи: «Грач на горе - так и весна на дворе».



Если грач прилетел, через месяц снег сойдет.



Когда грач с земли хворостину поднимает - солнечное лето обещает.



Если грачи кричат, значит погода скоро испортится (скорее всего будет дождь).



День сухой и солнечный – в лесу будет изобилие ягод.