13.03.2020 16:22

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 16 марта

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5°...-2°C (ощущается как -8°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...-3°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики не прогнозируют серьезные изменения космической погоды. Показатели активности Солнца также фактически не изменились за последние сутки, магнитосфера находится в стабильном, спокойном состоянии.



Народные приметы. Ветер за солнцем – к хорошей погоде.



Солнце в туман прячется – к дождю.



На закате солнце садится в облака – на следующий день будет плохая погода.



Будут тёплые деньки, если 16 марта синицы весело щебечут. И нужно ждать заморозков, если чирикают грустно и протяжно.



В прежние времена заметили, какова середина марта - таково и лето.