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13.03.2020  16:22   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 16 марта

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.


Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5°...-2°C (ощущается как -8°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...-3°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики не прогнозируют серьезные изменения космической погоды. Показатели активности Солнца также фактически не изменились за последние сутки, магнитосфера находится в стабильном, спокойном состоянии.

Народные приметы. Ветер за солнцем – к хорошей погоде.

Солнце в туман прячется – к дождю.

На закате солнце садится в облака – на следующий день будет плохая погода.

Будут тёплые деньки, если 16 марта синицы весело щебечут. И нужно ждать заморозков, если чирикают грустно и протяжно.

В прежние времена заметили, какова середина марта - таково и лето.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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