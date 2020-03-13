Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 16 марта

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5°...-2°C (ощущается как -8°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...-3°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики не прогнозируют серьезные изменения космической погоды. Показатели активности Солнца также фактически не изменились за последние сутки, магнитосфера находится в стабильном, спокойном состоянии.
Народные приметы. Ветер за солнцем – к хорошей погоде.
Солнце в туман прячется – к дождю.
На закате солнце садится в облака – на следующий день будет плохая погода.
Будут тёплые деньки, если 16 марта синицы весело щебечут. И нужно ждать заморозков, если чирикают грустно и протяжно.
В прежние времена заметили, какова середина марта - таково и лето.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, тем более спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь – вероятность ошибиться очень велика.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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