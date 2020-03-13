В выходные вернется зима: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове

В субботу задождит прямо с ночи, а в воскресенье резко похолодает и на день вернется зима.
Суббота, 14 марта, начнется сильным ночным дождем, который днем перейдет в небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, утром и днем порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +2°...+4°С, днем +9°...+11°С (температура комфорта +7°С).
В воскресенье, 15 марта, будет облачная погода. Небольшой снег, мокрый снег. Слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, порывы 15-20 м/с. Снижение температуры воздуха: ночью 0°...-5°С, днем -2°...+3°С (температура комфорта -5°С).
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Будут происходить незначительные геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о собственном здоровье.
Торопиться с принятием важных решений не стоит, тем более спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь – вероятность ошибиться очень велика.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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