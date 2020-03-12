Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 13 марта
12.03.2020  16:23   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 13 марта

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь.


// Facebook

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +8°...+14°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 37%. Температура воздуха +13°...+12°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 69%. Температура воздуха +9°...+8°C (ощущается как +8°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики не прогнозируют серьезные изменения космической погоды. Показатели активности Солнца также фактически не изменились за последние сутки, магнитосфера находится в стабильном, спокойном состоянии.

Народные приметы. 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета. Весна в это время чувствовалась все больше и больше. В частности, значительно увеличивалась продолжительность светового дня.

Девушки 13 марта распевали веснянки и занимались выпечкой калачей. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак – это к счастью.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.03 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 12 марта 11.03 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 11 марта 10.03 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 10 марта
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 