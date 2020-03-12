12.03.2020 16:23

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 13 марта

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +8°...+14°C (ощущается как +6°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 37%. Температура воздуха +13°...+12°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 69%. Температура воздуха +9°...+8°C (ощущается как +8°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики не прогнозируют серьезные изменения космической погоды. Показатели активности Солнца также фактически не изменились за последние сутки, магнитосфера находится в стабильном, спокойном состоянии.



Народные приметы. 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета. Весна в это время чувствовалась все больше и больше. В частности, значительно увеличивалась продолжительность светового дня.



Девушки 13 марта распевали веснянки и занимались выпечкой калачей. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак – это к счастью.