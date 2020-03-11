Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 12 марта

То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 52%. Температура воздуха +6°...+9°C (ощущается как +6°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+9°C (ощущается как +5°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы будет низкой.
Народные приметы. В этот день почитается память преподобного Василия, исповедника.
Этот день называли Василий Капельник – в самом разгаре была весенняя капель. «Придет Василий Капельник — и зима заплачет», – говорили наши предки.
В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда может случится и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету.
Наши предки наблюдали, как тают круги вокруг дерева, по этому судили о весенней погоде: «круты края, крута и весна будет, пологи — весна будет протяжливой».
Вокруг солнца видны круги – будет хороший урожай.
Если в Васильев день прилетели грачи, значит, лето будет дождливым.
На Василия было принято вносить в дом свежую еловую или сосновую ветку. Хвоя очищала воздух от зимы и дарила домочадцам здоровье. Также она применялась в виде витаминного отвара, который был полезен маленьким детям и пожилым людям. Собранные в этот день почки хвойных деревьев хранили свои целебные свойства весь год.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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