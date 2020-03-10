10.03.2020 14:49

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 11 марта

Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 56%. Температура воздуха +8°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 92%. Температура воздуха +10°...+12°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. 11 марта ожидается благоприятная космическая погода. Весь день будут происходить незначительные геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о собственном здоровье.



Народные приметы. В прежние времена погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления.



Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки начинали распускаться с макушки, то начинать сеять лучше было пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешила, то хорошим считался второй посев. Ждали и подснежников: как только они появлялись – это означало, что пора начинать пахоту.



Желательно было, чтобы в этот день дом был открыт для родных, друзей и знакомых. Если что-то попросили – нельзя было отказывать.

Отправляясь в дорогу, прислушивались к своим ощущениям. Если было легко и свободно, то дорога будет приятна. Если же чувствовалось беспокойство, то в пути могла ждать опасность и поездку лучше было отложить.