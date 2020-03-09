09.03.2020 12:47

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 10 марта

Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без существенных осадков.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+16°C (ощущается как +16°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+7°C (ощущается как +12°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера остается в стабильном, спокойном состоянии, не провоцируя геомагнитное поле на магнитные бури.



Народные приметы. Погоду в этот день предсказывают птицы: синица запела – тепло ворожит.



С утра туман стоит – жди непогоды. Если он опустился вечером – к погожему утру.



Если внезапно пошел снег, значит, летом будет много осадков.



Разгулявшаяся вьюга обещает дождливое и прохладное лето.



Сошел снег – скоро будут заморозки.



Если ночью небо безоблачное с яркими звездами, то летом будет много гроз.



Птичьи гнезда больше расположены с солнечной стороны – лето будет холодным, если с северной стороны – теплым.



Перелетные птицы вернулись – к богатому урожаю хлеба.