06.03.2020 15:35

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на праздники

Весна продолжается: синоптики обещают теплые, пусть и не всегда солнечные выходные.



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В субботу, 7 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью местами по области небольшой дождь, в городе без осадков. Днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5°...+7°С, днем +13°...+15°С (температура комфорта +14°С).



В воскресенье, 8 марта, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ветер южный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью около +4°...+9°С, днем +13°...+18°С (температура комфорта +16°С).



В понедельник, 9 марта, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около +4°...+9°С, днем +13°...+18°С (температура комфорта +15°С).



Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеорологи прогнозируют в выходные незначительные геомагнитные возмущения. Но сильных магнитных бурь не ожидается. Метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.