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06.03.2020  15:35   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на праздники

Весна продолжается: синоптики обещают теплые, пусть и не всегда солнечные выходные.


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В субботу, 7 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью местами по области небольшой дождь, в городе без осадков. Днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5°...+7°С, днем +13°...+15°С (температура комфорта +14°С).

В воскресенье, 8 марта, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ветер южный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью около +4°...+9°С, днем +13°...+18°С (температура комфорта +16°С).

В понедельник, 9 марта, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около +4°...+9°С, днем +13°...+18°С (температура комфорта +15°С).

Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеорологи прогнозируют в выходные незначительные геомагнитные возмущения. Но сильных магнитных бурь не ожидается. Метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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