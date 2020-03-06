Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на праздники

Весна продолжается: синоптики обещают теплые, пусть и не всегда солнечные выходные.
В субботу, 7 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью местами по области небольшой дождь, в городе без осадков. Днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5°...+7°С, днем +13°...+15°С (температура комфорта +14°С).
В воскресенье, 8 марта, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ветер южный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью около +4°...+9°С, днем +13°...+18°С (температура комфорта +16°С).
В понедельник, 9 марта, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около +4°...+9°С, днем +13°...+18°С (температура комфорта +15°С).
Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеорологи прогнозируют в выходные незначительные геомагнитные возмущения. Но сильных магнитных бурь не ожидается. Метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. И окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Весна продолжается: синоптики обещают теплые, пусть и не всегда солнечные выходные.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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