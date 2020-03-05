05.03.2020 15:19

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 6 марта

Теплая солнечная погода продолжается. Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+11°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+12°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+0°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера остается в стабильном, спокойном состоянии, не провоцируя геомагнитное поле на магнитные бури.



Народные приметы. Если заря бледно-розового или золотистого цвета - к хорошей погоде.



Пурга в этот день говорит о том, что весна затянется.



Облака высоко плывут – к дождю или снегу.



Если солнце светит тускло на чистом небе - к ухудшению погоды.



Если целый день стоит туман, значит, лето будет дождливым.



Хвойные деревья шумят – скоро придет тепло.



В народе считалось, что именно в этот день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне. Говорили и так: «Ранние ласточки — к счастливому году».