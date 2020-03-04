Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 5 марта

Переменная облачность. Без осадков. Ночью слабый туман.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+11°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+10°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода благоприятна, показатели солнечной активности фактически не изменились. Магнитосфера, следовательно, находится в спокойном, стабильном состоянии, а периодические возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.
Народные приметы. Этот день назывался Весновей, потому что февраля часто начинали дуть теплые ветра, в которых уже чувствовался запах весны. В народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна».
Была и такая поговорка: «Весновей веет и старого греет». В этот день старики слезали с печи, перебирались на завалинку и смотрели, какова погода на дворе.
Если день выдавался погожим — такой же должна была быть и вся весна.
Слушали также гром. Если первые раскаты послышатся при северном ветре — к холодной весне, при восточном — к теплой и сухой, при южном — просто к теплой.
Считалось, что в день Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Переменная облачность. Без осадков. Ночью слабый туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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