Тепло и туман: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 4 марта

Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+11°C (ощущается как +5°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст
Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о собственном самочувствии.
Народные приметы. Снег в этот день предвещает неурожайный год.
Если ворона или сорока купается – жди оттепели.
В старину этот день назывался Маньяк. Исстари ведется предание, что в этот день нельзя смотреть на небо. Говорили, что это дурная примета: кто увидит падающую звезду, того ждет скорая смерть, либо потеря кого-либо из родных.
Чтобы в семье был достаток, нужно в этот день выбросить всю старую обувь.
Звезды покровительствуют любым видам накопительства: будь то идея положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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