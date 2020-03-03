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03.03.2020  15:08   

Тепло и туман: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 4 марта

Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков. Ночью и утром местами туман.


Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+11°C (ощущается как +5°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о собственном самочувствии.

Народные приметы. Снег в этот день предвещает неурожайный год.

Если ворона или сорока купается – жди оттепели.

В старину этот день назывался Маньяк. Исстари ведется предание, что в этот день нельзя смотреть на небо. Говорили, что это дурная примета: кто увидит падающую звезду, того ждет скорая смерть, либо потеря кого-либо из родных.

Чтобы в семье был достаток, нужно в этот день выбросить всю старую обувь.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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