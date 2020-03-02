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02.03.2020  14:45   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 3 марта

Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 92%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как +2°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +9°...+12°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+7°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера находится на грани возбуждения, а потому в ближайшие дни не исключены магнитные бури. Между тем, 3 марта будут заметны только небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. Этот день в народе называли по-простому – Филя Вешний. С этого дня весна все больше вступала в силу.

Наши предки старались увидеть как можно больше указаний на скорый приход тепла, ожидая весны и возрождения природы.

Крестьяне наблюдали за животными: если вороны купаются – будет тепло, кричат – будут ещё метели; если встретишь в лесу белого зайца – значит, снег непременно выпадет еще; а вот если зайцы попадаются серые – тепло не за горами; если пролетела чайка – скоро будет ледоход.

Сизые облака – к теплу, белые – к ветру.

Если в этот день погода еще стоит по-зимнему холодная, нужно одолжить что-нибудь из продуктов у родных или соседей. Такой обряд считается символическим. Весна видит пустые полки и торопится вступить в свои права.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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