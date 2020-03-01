01.03.2020 14:33

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 2 марта

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.



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Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +2°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеорологи прогнозируют благоприятную космическую погоду без значительных геомагнитных возмущений.



Народные приметы. Люди живут ожиданием тепла, но зима ещё напоминает о себе внезапными морозами.



Алая заря – вскоре пойдет снег.



Плывущие высоко в небе облака предвещают плохую погоду.



На ночном небе почти не видно луну – утром возможно выпадение снега. Яркая луна предвещает мороз, а круг вокруг нее – холода.



Звезды в этот день сильно мерцают – будет похолодание.



Мало звезд – жди снегопада.



Какая погода в этот день такому и лету быть. Туман целый день – лето будет холодным и дождливым.



В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная падающая звезда может означать тяжелую болезнь.