Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 2 марта
01.03.2020  14:33   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 2 марта

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.


// Facebook

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +2°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеорологи прогнозируют благоприятную космическую погоду без значительных геомагнитных возмущений.

Народные приметы. Люди живут ожиданием тепла, но зима ещё напоминает о себе внезапными морозами.

Алая заря – вскоре пойдет снег.

Плывущие высоко в небе облака предвещают плохую погоду.

На ночном небе почти не видно луну – утром возможно выпадение снега. Яркая луна предвещает мороз, а круг вокруг нее – холода.

Звезды в этот день сильно мерцают – будет похолодание.

Мало звезд – жди снегопада.

Какая погода в этот день такому и лету быть. Туман целый день – лето будет холодным и дождливым.

В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная падающая звезда может означать тяжелую болезнь.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.02 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на Масленицу 28.02 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 28 февраля 27.02 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 27 февраля
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 