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26.02.2020  15:57   

Тепло и дождь: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 27 февраля

Ночью без существенных осадков, слабый туман. Утром небо затянется облаками, а ближе к полудню начнется мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +5°...+9°C (ощущается как +5°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 68%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 84%. Температура воздуха +8°...+7°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в спокойном стабильном состоянии, солнечная активность понижается, а небольшие возмущения геомагнитного поля не отразятся на самочувствии метеозависимого общества.

Народные приметы. 27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла.

В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.

Синицы расщебетались – к скорому теплу.

По погоде 27 февраля судят о весне. А если ударил мороз, то лето будет сухим и жарким.

В ночь на Кирилла Весноуказчика снятся вещие сны.

Тэги:  погода, прогноз погоды, дождь, утром туман, теплый февраль
 
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