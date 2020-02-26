26.02.2020 15:57

Тепло и дождь: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 27 февраля

Ночью без существенных осадков, слабый туман. Утром небо затянется облаками, а ближе к полудню начнется мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +5°...+9°C (ощущается как +5°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 68%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 84%. Температура воздуха +8°...+7°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в спокойном стабильном состоянии, солнечная активность понижается, а небольшие возмущения геомагнитного поля не отразятся на самочувствии метеозависимого общества.



Народные приметы. 27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла.



В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.



Синицы расщебетались – к скорому теплу.



По погоде 27 февраля судят о весне. А если ударил мороз, то лето будет сухим и жарким.



В ночь на Кирилла Весноуказчика снятся вещие сны.