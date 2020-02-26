Тепло и дождь: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 27 февраля

Ночью без существенных осадков, слабый туман. Утром небо затянется облаками, а ближе к полудню начнется мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее.
Утром пасмурно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +5°...+9°C (ощущается как +5°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст
Днем пасмурно, вероятность осадков 68%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 84%. Температура воздуха +8°...+7°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в спокойном стабильном состоянии, солнечная активность понижается, а небольшие возмущения геомагнитного поля не отразятся на самочувствии метеозависимого общества.
Народные приметы. 27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла.
В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.
Синицы расщебетались – к скорому теплу.
По погоде 27 февраля судят о весне. А если ударил мороз, то лето будет сухим и жарким.
В ночь на Кирилла Весноуказчика снятся вещие сны.
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
Ночью без существенных осадков, слабый туман. Утром небо затянется облаками, а ближе к полудню начнется мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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