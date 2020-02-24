Сильный ветер прогонит дождевые тучи: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 25 февраля

Ночью снег, мокрый снег, метель, местами налипание мокрого снега, порывы ветра до 15-24 м/с. В утреннее время продержится немного ясная погода, а уже днем небо покроется облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 11 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение всего дня ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.
Народные приметы. В народе 25 февраля назывался днем Алексея Рыбного, потому что если в этот день наступала оттепель – летом будет хорошо ловиться рыба.
Если в Алексеев день не теплее, чем в три предыдущих, значит март выдастся теплым.
Если на Алексея небо звездно, можно ждать хлеборода. А солнечный день обещал хороший урожай яблок.
Вьюга или туман целый день – к дождливому лету.
С этого дня в течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, говоря, что тронутые морозом семена дают лучший урожай.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Ночью снег, мокрый снег, метель, местами налипание мокрого снега, порывы ветра до 15-24 м/с. В утреннее время продержится немного ясная погода, а уже днем небо покроется облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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