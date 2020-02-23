23.02.2020 12:55

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 24 февраля

Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утренний дождь сменит снег. На дорогах гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 49%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 59%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 40%. Температура воздуха 0°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 731 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы будет снижена.



Народные приметы. 24 февраля отмечается день памяти святого Власия Севастийского. До Власия были морозы: рождественские, крещенские, афанасьевские, тимофеевские, никольские. Но власьевские морозы считались самыми «крутыми», и последними.



В народе говорили: «Прольет Власий маслица на дорогу — зиме пора убирать ноги», потому что в этот день часто бывали оттепели.



Оттепель во Власьев день означает, что холодов больше не будет.



Если снега много, то май будет в зелени.