Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные
21.02.2020  15:42   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Солнечную рабочую неделю сменят пасмурные выходные, в воскресенье ожидается дождь со снегом.


Фото: Василий Голосный

В субботу, 22 февраля, в Харькове ожидается преимущественно облачная погода. Ночью местами небольшие осадки, туман, слабый гололед. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около -5°...0°С, днем 0°...+5°С (температура комфорта +1°С).

В воскресенье, 23 февраля, на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью местами небольшие осадки. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около -5°...0°С, днем 0°...+5°С (температура комфорта -7°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют благоприятную космическую погоду без значительных геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям можно не переживать о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
23.02 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 24 февраля 21.02 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 21 февраля 20.02 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 20 февраля
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 