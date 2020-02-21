21.02.2020 15:42

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Солнечную рабочую неделю сменят пасмурные выходные, в воскресенье ожидается дождь со снегом.



Фото: Василий Голосный

В субботу, 22 февраля, в Харькове ожидается преимущественно облачная погода. Ночью местами небольшие осадки, туман, слабый гололед. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около -5°...0°С, днем 0°...+5°С (температура комфорта +1°С).



В воскресенье, 23 февраля, на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью местами небольшие осадки. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около -5°...0°С, днем 0°...+5°С (температура комфорта -7°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют благоприятную космическую погоду без значительных геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям можно не переживать о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.