Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 20 февраля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как +2°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+3°C (ощущается как +2°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...-1°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 15%. В течение всего дня ожидаются небольшие геомагнитные колебания. Однако сильных магнитных бурь не прогнозируют. Метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.
Народные приметы. Погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце «заходит красно» — будет холодное лето; облака высоко — к хорошей погоде.
Если тепло пришло с севера – летом будет стоять теплая погода.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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