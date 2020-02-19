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19.02.2020  15:14   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 20 февраля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как +2°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+3°C (ощущается как +2°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...-1°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. В течение всего дня ожидаются небольшие геомагнитные колебания. Однако сильных магнитных бурь не прогнозируют. Метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.

Народные приметы. Погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце «заходит красно» — будет холодное лето; облака высоко — к хорошей погоде.

Если тепло пришло с севера – летом будет стоять теплая погода.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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