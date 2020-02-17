Главная В этот день Погода Зима закончилась: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 18 февраля
17.02.2020  14:53   

Зима закончилась: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 18 февраля

Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.


Фото Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +5°...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеорологи прогнозируют незначительные геомагнитные возмущения в начале дня. После обеда ситуация немного ухудшится. Но сильных магнитных бурь не ожидается. Метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.

Народные приметы. Теплая погода в этот день говорит о том, что зима уже закончилась.

Если нет снега – лето будет без дождей.

Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет «дружной», а лето — сухим и жарким.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
17.02 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 17 февраля 15.02 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные 14.02 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 14 февраля
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 