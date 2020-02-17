17.02.2020 14:53

Зима закончилась: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 18 февраля

Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.



Фото Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +5°...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеорологи прогнозируют незначительные геомагнитные возмущения в начале дня. После обеда ситуация немного ухудшится. Но сильных магнитных бурь не ожидается. Метеозависимым людям следует быть внимательными к своему самочувствию.



Народные приметы. Теплая погода в этот день говорит о том, что зима уже закончилась.



Если нет снега – лето будет без дождей.



Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет «дружной», а лето — сухим и жарким.