Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 17 февраля

Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...-4°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Специалисты сообщают о повышении солнечной активности. Метеозависимым людям нужно быть внимательнее к своему здоровью.
Народные приметы. Наши предки 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие еловые ветви сгибаются – будет метель, а если распрямляются – погода будет благоприятной.
Если почернел лес – будет оттепель.
В этот день почитается память преподобного Николая Студийского. Этот день считается одним из самых холодных в феврале – стоят сильные морозы, и идет снег: «На Николу Студеного снегу навалит гору». Эти морозы называются никольскими.
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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