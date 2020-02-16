16.02.2020 11:09

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 17 февраля

Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...-4°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Специалисты сообщают о повышении солнечной активности. Метеозависимым людям нужно быть внимательнее к своему здоровью.



Народные приметы. Наши предки 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие еловые ветви сгибаются – будет метель, а если распрямляются – погода будет благоприятной.



Если почернел лес – будет оттепель.



В этот день почитается память преподобного Николая Студийского. Этот день считается одним из самых холодных в феврале – стоят сильные морозы, и идет снег: «На Николу Студеного снегу навалит гору». Эти морозы называются никольскими.

