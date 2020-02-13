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13.02.2020  15:54   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 13 февраля

Сегодня днем можно ловить солнце и любоваться весенними ручейками на дороге.


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Облачная с прояснениями погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы будет снижена.

Народные приметы. В этот день почитается память мученика Трифона. О погоде наши предки судили по небу: если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором времени хорошую погоду.

Вообще по погоде этого дня судили о погоде до конца зимы: «Каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля».

Если на Трифона небо было усыпано звездами, то ожидали поздней весны.

День погожий — весну жди раннюю, пригожую.

Мороз в Трифонов день предвещает позднюю и мерзлую весну.

Если в этот день выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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