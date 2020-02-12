12.02.2020 14:44

Гололед и метель: Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 13 февраля

Ночью пойдет мелкий снег, который утром закружит в метели. Днем осадки прекратятся, а вечером могт начаться снова.



// РЕДПОСТ

Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 99%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 60%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы будет снижена.



Народные приметы. Наши предки заметили: если днём 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению.



Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.



На солнце в этот день видны круги – будет урожайный год.