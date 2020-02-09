Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 10 февраля

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -9°...-6°C (ощущается как -11°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...-4°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...-2°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-западный, 9 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы остается низкой.
Народные приметы. Если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то и на земле не растает.
Воздух над лесом стал синим – к скорому теплу.
Чернеет сам лес - тоже к теплу.
В этот день почитается память преподобного Ефрема Сирина. В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Люди боялись ветра 10 февраля, поскольку он предвещал сырое, холодное лето. Поэтому и говорили: «Не к добру летнему Ефремов ветер».
Лучший день для реализации своих задумок: результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.
7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. Нужно быть аккуратным со словами. Сказанное в этот день сбывается.
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