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07.02.2020  15:38   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.


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В субботу, 8 февраля, возможны прояснения, но большую часть чуток погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около -12°...-10°С, днем -5°...-7°С (температура комфорта -11°С).

В воскресенье, 9 февраля, ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около -15°...-10°С, днем -1°...-6°С (температура комфорта -9°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют благоприятную космическую погоду без значительных геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям можно не переживать о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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